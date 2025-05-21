عمان: الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية ستقام في روما الجمعة

وقال وزير الخارجية في تصريح إن "الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية ستقام في الجمعة المقبل 23 أيار".يذكر أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين وواشنطن عقدت في من أيار/مايو الجاري بالعاصمة العمانية مسقط.ويوم أمس، أعلن ، ، أن بلاده لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن موعد ومكان انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات مع الامريكية.وقال عراقجي، في تصريحات صحفية، إن "الولايات المتحدة اقترحت موعداً لجولة المفاوضات المقبلة (الخامسة) بين طهران وواشنطن"، مردفاً: "لم نوافق عليه بعد".وتأتي تصريحات عراقجي في وقت تتواصل فيه المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط، وروما، وسط حالة من الغموض بشأن إمكانية التوصل إلى إتفاق نووي.وفي وقت سابق من اليوم، استبعد المرشد الإيراني، ، إمكانية نجاح المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، حول البرنامجين الصاروخي والنووي.