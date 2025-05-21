ارتباك نظام التعرف على الوجه بسب "مكياج" مسافرة

وبحسب موقع Oddity Central، وقع الحادث في ايلول الماضي، لكنه عاد للانتشار بعد تداول مقطع فيديو يوثّق الواقعة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.ويُظهر الفيديو المرأة وهي تستخدم مناديل مبللة لإزالة المكياج، بينما يوجه لها موظفو المطار ملاحظات لاذعة.وسُمعت إحدى الموظفات تقول للمسافرة "أزيلي كل المكياج حتى يصبح شكلك مطابقًا لصورة جواز السفر. لماذا وضعتِ هذا المكياج الكثيف؟ لقد تسببتِ بمشكلة".ولم تُعرف تفاصيل ما إذا كانت المسافرة قد سُمح لها بالعبور بعد إزالة المكياج، لكن الحادث أثار جدلًا واسعًا ، فقد انقسمت الآراء بين من انتقدوا الموظفين لطريقتهم في التعامل، وآخرين تساءلوا عن مدى كفاءة أنظمة التعرف على الوجه في حال فشلها في التحقق من هوية شخص بسبب استخدام مستحضرات التجميل.