ترامب يطرد صحفيا بعد سؤاله عن الطائرة القطرية (فيديو)

أبدى الرئيس الأمريكي ، انزعاجه الشديد من أحد المراسلين، بعد أن طرح عليه سؤالًا حول تقارير تفيد بأن قبلت طائرة من قد تُستخدم كطائرة رئاسية.







ووصف ترامب منح طائرة لسلاح الجو الأمريكي بأنه "أمر "، قبل أن يهاجم المراسل. وخلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع رئيس ، قاطع المراسل قائلاً: "عن ماذا تتحدث؟ عليك أن تغادر. ما علاقة هذا بالطائرة القطرية".ووصف ترامب منح طائرة لسلاح الجو الأمريكي بأنه "أمر "، قبل أن يهاجم المراسل.

في وقت لاحق، مازح رامافوزا ترامب قائلاً: "أنا آسف، ليس لدي طائرة لأقدمها لك"، فردّ ترامب: "إذا عرضت جنوب إفريقيا طائرة، فسأقبلها".



وكانت المتحدثة باسم ، ليفيت، قد وصفت يوم الثلاثاء، التبرع المحتمل للطائرة بأنه "هدية لبلدنا"، موضحة أن القطرية "عرضت التبرع بهذه الطائرة للقوات الجوية الأمريكية، وسيتم قبولها وفقًا لكافة الالتزامات القانونية والأخلاقية".