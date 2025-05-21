توتنهام يتوج بلقب الدوري الأوروبي

وسجّل هدف المباراة الوحيد اللاعب برينان في الدقيقة 42، ليهدي فريقه لقب البطولة الأوروبية، ويضمن بذلك المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.ويُعد هذا التتويج هو الثالث في تاريخ السبيرز بلقب "اليوروباليج"، لينهي الفريق موسمه بأفضل صورة ممكنة.في المقابل، اختتم موسمه بخيبة أمل كبيرة، بعدما خرج من جميع البطولات دون تحقيق أي لقب، وفشل كذلك في ضمان مقعد أوروبي لموسم 2025-2026.