أشهر فرقة راب إيرلندية تعلق على "اتهامها" بدعم حزب الله وحماس

وحزب الله اللبناني إلى جانب حركة حماس، محظوران في المملكة المتحدة، ويعد دعمهما "جريمة" في القانون البريطاني.وقال الفرقة في بيان: "نُنكر هذه التهمة وسندافع عن أنفسنا بقوة. هذا قمع سياسي ومحاولة لصرف الانتباه".ووجهت التهمة إلى أوهانا، البالغ من العمر 27 عاما والمعروف باسم "مو شارا"، بتهمة إظهار الدعم لجماعة محظورة أثناء أدائه في 21 كانون الثاني الماضي.ويشتهر فريق Kneecap بأسلوبه المواجه وبدعمه القومي ، وتأييده للقضية الفلسطينية، ومعارضته لإسرائيل، لكنه نفى دعم العنف أو الجماعات المحظورة.وفي العام الماضي، حظي الفريق بشهرة دولية واسعة من خلال فيلم شبه روائي، يتضمن مقاطع باللغتين الأيرلندية والإنجليزية، نال عدة جوائز منها في مهرجان "سندانس" الشهير.وأعلنت شرطة العاصمة البريطانية أن وحدة مكافحة الإرهاب بدأت تحقيقا بعد انتشار فيديو للحفل الذي أقيم في تشرين الثاني على الإنترنت الشهر الماضي.وفي بيان، هاجم "Kneecap" النظام وحمله مسؤولية تحويل الانتباه عن معاناة سكان ، التي تتعرض لإبادة جماعية من قبل .وقالوا: "لسنا نحن القصة. الإبادة الجماعية هي القصة الحقيقية. وهم يستفيدون منها ويستخدمون ضدنا فقط لأننا رفعنا علما ألقي على المسرح".