إطلاق نار يغلق بوابة مقر المخابرات المركزية الأمريكية

وقالت إن " المقر الرئيسي لوكالة المخابرات الأمريكية CIA في ، أغلقت، بعد حادث إطلاق نار".من جانبها، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "حراس الأمن أطلقوا النار على سائقة بعد محاولتها اقتحام بوابة مقر المخابرات المركزية بفرجينيا".وأشارت إلى أن "الحادثة هي الثانية في مقر خلال شهرين".