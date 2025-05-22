غارات "إسرائيلية" على مناطق متفرقة في لبنان

وأشارت تلك الوسائل، الى أنه "عقب استهدافه مبنى في قرية تول بعمق الجنوب اللبناني، شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على وبرغز ومرتفعات إقليم التفاح في ".كما استهدفت غارتان الأطراف الحرجية لبلدة تولين قرب قرية الصوانة جنوبي البلاد.ولفتت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة جوية على جرود بلدة بوداي في البقاع شرقي .وشن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت أطراف بلدتي زبقين – الحنية، في جنوب لبنان، وأغار مجددا على مرتفعات إقليم التفاح جنوب لبنان، كما استهدف مرتفعات الجبور ومنطقة القاطراني جنوبي البلاد.من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه مساء اليوم: "أغارت طائرات حربية لجيش الدفاع قبل قليل على موقع عسكري احتوى على منصات صاروخية ووسائل قتالية لحزب الله في بعد أن تم رصد أنشطة لحزب الله داخل الموقع".