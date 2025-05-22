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عقوبات أمريكية على السودان بسبب "أسلحة كيماوية"
دوليات
2025-05-22 | 16:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
149 شوهد
أعلنت
وزارة الخارجية الأمريكية
، الخميس، أن
الولايات المتحدة
ستفرض عقوبات على
السودان
بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة
تامي
بروس
في بيان أن "العقوبات ستتضمن قيودا على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، وستدخل حيز التنفيذ في 6 يونيو تقريبا بعد إخطار
الكونغرس
".
وأضافت بروس: "
الولايات المتحدة
تدعو حكومة
السودان
إلى وقف استخدام الأسلحة الكيماوية والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة الأسلحة الكيميائية" التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة.
وذكرت صحيفة
نيويورك
تايمز في يناير نقلا عن 4 مسؤولين أمريكيين كبار أن الجيش
السوداني
استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع.
وجاء في بيان بروس أن الولايات المتحدة قررت رسميا في 24 أبريل بموجب قانون "مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب" لعام 1991 أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيماوية العام الماضي.
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