عقوبات أمريكية على السودان بسبب "أسلحة كيماوية"

وقالت المتحدثة باسم الوزارة في بيان أن "العقوبات ستتضمن قيودا على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، وستدخل حيز التنفيذ في 6 يونيو تقريبا بعد إخطار ".وأضافت بروس: " تدعو حكومة إلى وقف استخدام الأسلحة الكيماوية والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة الأسلحة الكيميائية" التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة.وذكرت صحيفة تايمز في يناير نقلا عن 4 مسؤولين أمريكيين كبار أن الجيش استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع.وجاء في بيان بروس أن الولايات المتحدة قررت رسميا في 24 أبريل بموجب قانون "مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب" لعام 1991 أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيماوية العام الماضي.