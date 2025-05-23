الرئيس الإيراني يجتمع مع 4 محافظين من إقليم كردستان

وقالت المتحدثة باسم الحكومة مهاجراني على حسابها في منصة (X) ان "الرئيس الإيراني اجتمع مع أربعة محافظين من إقليم وثلاثة محافظين من أذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه".وأضافت ان "ذلك جاء من أجل تعميق وتوسيع دبلوماسية الجوار والاستفادة من قدرات المحافظات الحدودية"، موضحة انه "تقرر في هذا الاجتماع إعداد خطة للتنمية المستدامة للمنطقة".وأكد بزشكيان على "توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية بين المحافظات الحدودية".