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"حان وقت اتخاذ القرار".. رسالة "نارية" من وزير الخارجية الإيراني لأميركا
دوليات
2025-05-23 | 03:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
العربية
4,963 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
قبيل توجهه إلى
روما
من أجل المشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات النووية مع الوفد الأميركي، وجه
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
رسالة جديدة إلى
الولايات المتحدة
.
فقد أوضح في تغريدة على حسابه في "إكس"، اليوم الجمعة، أنه في طريقه كما هو مقرر للسفر إلى
روما
من أجل المشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة، مضيفا أن "إيجاد طريق للتوصل إلى اتفاق ليس بالأمر الصعب".
ليطرح المعادلة التالية كاتبا: "عدم وجود أسلحة نووية يعني وجود اتفاق. وعدم التخصيب يعني لا اتفاق". وأردف قائلا: "حان وقت اتخاذ القرار".
وكان عراقجي أكد أمس أيضاً في تصريحات للتلفزيون الإيراني أنه "لا تزال هناك خلافات جوهرية مع الجانب الأميركي". وحذر من أنه في حال أرادت
الولايات المتحدة
منع بلاده من تخصيب اليورانيوم "فلن يكون هناك اتفاق".
في حين أوضح في الوقت عينه أن
طهران
منفتحة على "مزيد من عمليات التفتيش" لمنشآتها النووية، فاتحاً بذلك مخرجاً للعراقيل المطروحة.
عقدت التخصيب
ومنذ 12 أبريل الماضي، عقدت 4 جولات من المباحثات بوساطة
سلطنة عمان
بين الوفد الإيراني برئاسة عراقجي والوفد الأميركي الذي ترأسه
المبعوث
الأميركي
ستيف
ويتكوف، وصفت بالإيجابية.
إلا أن الفترة الماضية شهدت تراشقا بين الجانبين حول مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم داخل البلاد، ففيما أكد ويتكوف أن
الإدارة الأميركية
لن تسمح بالتخصيب حتى بنسبة 1%، شددت طهران على أن هذا الأمر خط أحمر لا يمكن التنازل عنه.
فيما ألمح وزير الخارجية الأميركي
ماركو روبيو
إلى إمكانية أن تستورد السلطات الإيرانية اليورانيوم المخصب من الخارج، ما يسمح برقابة أكبر على كمياته ونسبه.
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