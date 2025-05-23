"حان وقت اتخاذ القرار".. رسالة "نارية" من وزير الخارجية الإيراني لأميركا

فقد أوضح في تغريدة على حسابه في "إكس"، اليوم الجمعة، أنه في طريقه كما هو مقرر للسفر إلى من أجل المشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة، مضيفا أن "إيجاد طريق للتوصل إلى اتفاق ليس بالأمر الصعب".وكان عراقجي أكد أمس أيضاً في تصريحات للتلفزيون الإيراني أنه "لا تزال هناك خلافات جوهرية مع الجانب الأميركي". وحذر من أنه في حال أرادت منع بلاده من تخصيب اليورانيوم "فلن يكون هناك اتفاق".في حين أوضح في الوقت عينه أن منفتحة على "مزيد من عمليات التفتيش" لمنشآتها النووية، فاتحاً بذلك مخرجاً للعراقيل المطروحة.ومنذ 12 أبريل الماضي، عقدت 4 جولات من المباحثات بوساطة بين الوفد الإيراني برئاسة عراقجي والوفد الأميركي الذي ترأسه الأميركي ويتكوف، وصفت بالإيجابية.إلا أن الفترة الماضية شهدت تراشقا بين الجانبين حول مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم داخل البلاد، ففيما أكد ويتكوف أن لن تسمح بالتخصيب حتى بنسبة 1%، شددت طهران على أن هذا الأمر خط أحمر لا يمكن التنازل عنه.فيما ألمح وزير الخارجية الأميركي إلى إمكانية أن تستورد السلطات الإيرانية اليورانيوم المخصب من الخارج، ما يسمح برقابة أكبر على كمياته ونسبه.