فقدان اثنين من أفراد طاقم ناقلة نفطية استهدفتها مسيّرة في مضيق هرمز

ذكرت صحيفة hindustantimes أن الناقلة "إم تي بترون دولفينز" كانت تقل 11 هنديا عندما تعرضت للهجوم قبالة سواحل ، في حين أنقذت ناقلة أخرى جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 فردا بعد اندلاع حريق بالقرب من الشارقة.كما نشرت وسائل حكومية إيرانية مقطع فيديو لناقلة النفط وقالت إنها الناقلة الثالثة التي لم تأخذ تحذيرات القوات المسلحة الإيرانية على محمل الجد أمس الأحد، وحاولت العبور عبر ، بتحريض من .وترفع الناقلة المستهدفة علم نيكاراغوا بعد أن أفادت التقارير بأن السفينة تعرضت لضربة من طائرة مسيرة قبالة ساحل عمان يوم أمس الأحد، وفقا لتقرير صادر عن مديرية .وكان الاثنان من بين أفراد الطاقم الهندي البالغ عددهم 11 فرداً على متن الناقلة "إم تي بترون دولفينز"، والتي تعرضت للهجوم في الساعة 11:30 صباحا بتوقيت عمان، حسبما ذكر التقرير.وقد أعلن الإيراني مساء أمس أن "ناقلة أخرى كانت تسير على مسار غير مع السلطات الإيرانية اصطدمت بلغم بحري، ما أدى إلى انفجار وحريق على متنها".وأشار البيان إلى أن الاصطدام وقع عند مخرج مضيق هرمز. ووفقا للحرس الثوري، فإن الناقلة أوقفت أنظمة الملاحة الخاصة بها وكانت تسير على مسار غير منسق مع .