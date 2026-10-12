ضربة قضائية لإدارة ترامب

ووجهت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، روشون، مساء الأحد، أمرا تقييديا يلزم بإلغاء ما تبقى من صفقة إعلانية بقيمة 20 مليون دولار، بما في ذلك الإعلانات التي كان مقررا بثها مساء الأحد، كما حظرت على ووكالات الأخرى استئناف الحملة.وقالت روشون، وهي من تعيينات الرئيس ، في أمرها: "يمنع المدعى عليهم من استخدام أو صرف أو تحويل الأموال المخصصة لوزارة الأمن الداخلي لتطوير أو إنشاء أو نشر أو توزيع أو بث الإعلانات المطعون فيها".ويلزم الأمر الإدارة بإبلاغ شركة "إل إم دي ميديا"، التي نفذت صفقة الإعلانات، بالامتثال للحكم فورا.