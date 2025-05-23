نائب أميركي يدعو إلى قصف غزة نووياً

وقال، في مقابلة مع متلفزة بعد إطلاق النار على اثنين من موظّفي أمام في : "الحقيقة أن القضية الفلسطينية قضية شريرة. هذا هو ما يبدو عليه تعميم الانتفاضة (الفلسطينية) مبنية على العنف… علينا أن نبدأ بتسمية الشرّ باسمه الحقيقي، لا أن نبحث له عن أعذار".وأضاف: "النهاية الوحيدة للصراع (في غزة) هي الاستسلام التام والكامل لمن يدعمون الإرهاب".وتابع: "في الحرب العالمية الثانية، لم نتفاوض على الاستسلام مع النازيين. لم نتفاوض على الاستسلام مع اليابانيين. قصفنا اليابانيين مرّتين بالسلاح النووي للحصول على استسلام غير مشروط... يجب أن يكون الأمر نفسه هنا. هناك خطأٌ عميقٌ في هذه الثقافة، ويجب دحره".ويُعرف فاين، الذي نال دعم الرئيس الأميركي في حملته للكونغرس، بخطابه المتطرّف تجاه والعرب وبمحاولاته المستمرة لتقييد حرية التعبير.