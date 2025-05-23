ترامب يهدد "آبل" برسوم جمركية إذا لم تصنع هواتف "آيفون" في أمريكا

وجاء تهديد في منشور عبر منصته "Truth Social"، حيث قال: "أبلغتُ منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع وبناء هواتف آيفون التي تباع في داخل البلاد، لا في الهند أو أي مكان آخر".وأضاف: "إذا لم يتحقق ذلك، فعلى آبل أن تدفع تعريفة جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة".وقد انعكس هذا التهديد فورا على حركة الأسواق، إذ تراجعت أسهم آبل بأكثر من 4% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، كما تأثرت المؤشرات الرئيسية في " "، حيث تشير التوقعات إلى افتتاح مؤشر " "، الذي يضم شركات التكنولوجيا الكبرى، على انخفاض يقارب نصف نقطة مئوية، في حين يُتوقع أن يتراجع بنحو أربعة أعشار بالمئة.وتعد "آبل"، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 3.4 تريليون دولار، الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم.ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة من الهجمات التي يشنها ترامب ضد شركات أمريكية كبرى يرى أنها تتخذ مواقف مناهضة لخططه المتعلقة بالسياسات التجارية.ففي الأسبوع الماضي، هاجم شركة "وول مارت" بعد إعلانها أنها قد تضطر إلى رفع الأسعار نتيجة التعريفات، حيث قال لها بشكل مباشر: "تحملوا التعريفات" (EAT THE TARIFFS).كما سبق له أن هدد شركة " " في وقت سابق من الشهر الجاري، بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على ألعابها في حال لم تعد توطين إنتاجها داخل الأراضي الأمريكية.