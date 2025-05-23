رويترز: فيتنام بصدد حظر تطبيق "تلغرام"

وجاء في الوثيقة أن بيانات الشرطة الفيتنامية تشير إلى أن 68% من بين 9.6 ألف قناة ومجموعة على "تلغرام" في البلاد تنتهك القانون، بما في ذلك أنشطة احتيال واتجار بالمخدرات وإرهاب.وأضافت الوثيقة: "كلفت الفيتنامية مزودي بحظر تطبيق التراسل "تلغرام" لرفضه التعاون في مكافحة الجرائم المزعومة التي يرتكبها مستخدموه".كما أمرت شركات الاتصالات بتنفيذ الحظر وإبلاغ الوزارة بنتائج الإجراءات بحلول 2 يونيو المقبل.من جهته، أكد متحدث باسم الوزارة صحة الوثيقة، مشيرا إلى أن الحظر جاء بعد رفض "تلغرام" تزويد ببيانات المستخدمين بناء على طلبات ضمن تحقيقات جنائية.