الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع واشنطن تجرى في جو مهني

وذكرت ، في بيان تابعته ، ان "المفاوضات تجرى في جو مهني ومعقول وهادئ مع ".واضافت ان "المفاوضات مستمرة على مستوى الفرق الفنية"، موضحة ان " الأمريكي الخاص للشرق الاوسط ويتكوف غادر بسبب رحلة طيرانه المجدولة مسبقا".وكانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، انطلاق الجولة الخامسة للمفاوضات غير المباشرة بين وواشنطن في العاصمة الإيطالية .