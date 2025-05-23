ترامب يهدد بزيادة رسومه الجمركية على اوروبا لهذا السبب

واضاف بيسنت أن "الرئيس الاميركي يعتقد أن المقترحات التجارية التي يقدمها للولايات المتحدة ليست جيدة بشكل كاف.وأشار الى أن " يأمل في أن يؤدي التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% في الأول من حزيران إلى "تحفيز الاتحاد الأوروبي" في المفاوضات مع ".وذكر أن "العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة يتفاوضون بحسن نية، باستثناء الاتحاد الأوروبي".