وزير الخارجية الإيراني: جولة المفاوضات النووية اليوم هي الأكثر مهنية

وقال عراقجي في كلمة له بعد انتهاء جولة المفاوضات الخامسة، وتابعته إن "جولة المفاوضات النووية اليوم كانت الأكثر مهنية ووضحنا فيها مواقفنا".وأضاف أن "مواقفنا واضحة وهناك الآن فهم أفضل وأوضح لدى الطرف الأمريكي بشأنها".وأشار إلى أن "وزير الخارجية سعى لإزالة العقبات بيننا وبين الجانب الأمريكي".ولفت إلى أنه "من المقرر أن نبحث مع الجانب الأمريكي الأفكار التي طرحها وزير خارجية دون تعهدات مسبقة".