إصابات بهجوم طعن في محطة قطارات ألمانية



أُصيب ما لا يقل عن أشخاص في هجوم بسكين وقع في محطة القطارات المركزية بمدينة ، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام ألمانية.



ووفقًا لمعلومات صحيفة Bild، فإن ثلاثة من الضحايا في حالة خطيرة.



وقد تم إلقاء القبض على امرأة، بحسب ما ذكرته مجلة Focus.