كم تبلغ كلفة هدية قطر لترامب؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
06:40 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تعليق إيراني جديد يخص التفاوض مع واشنطن
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-527376-638836681943618526.jpg
كم تبلغ كلفة هدية قطر لترامب؟
دوليات
2025-05-24 | 03:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,010 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
رجح وسيط التأمين الروسي Mains أن تصل التكاليف الإجمالية لتأمين طائرة
بوينغ
747 التي أهدتها
قطر
للرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
إلى مليون دولار سنويا.
وأوضحت تحليلات الوسيط أن "الوزن الأقصى للإقلاع للطائرة يتراوح بين 400 إلى 500 طن، ما يفرض حدود تغطية تأمينية تصل إلى مليار دولار، فيما يتراوح قسط التأمين السنوي للمسؤولية المدنية بين 50 ألفا و250 ألف دولار، حسب نوعية التأمين إذا كان فرديا أم جزءا من أسطول".
وأضاف الخبراء أن "الأسعار تختلف تبعا لمخاطر الركاب على متن الطائرة، حيث تشمل التغطية التأمين على الأضرار التي قد تلحق بهم، وهو ما يدفع بعض شركات التأمين إلى الامتناع عن تغطية بعض المخاطر، أما التأمين الشامل للكاسكو، فيمكن أن يصل إلى مليون دولار سنويا نظرا لتكلفة تجهيزات الطائرة الحصرية والفاخرة".
ويعتقد الخبراء أن "سوق التأمين التجاري الدولي قادر على تغطية طائرة
بوينغ
747 رغم تكلفتها العالية التي تبلغ 400 مليون دولار، بشرط توزيع الحصص بشكل مناسب بين المشاركين".
وكشف الخبراء عن كيفية تنظيم تأمين شركات الطيران في الخارج، حيث يتم اختيار وسيط تأمين لتشكيل تجمع من 10 إلى 20 من أكبر شركات التأمين العالمية، تتحمل كل منها حصة من المخاطر، بحيث تصل حصة كل شركة في هذه الطائرات الفاخرة إلى حوالي 10%، وفي حال وقوع حادث تأميني، يقوم الوسيط بجمع حصة التعويض من كل شركة ويقدم المبلغ الموحد لشركة الطيران أو للمتضررين.
وأشار التقرير إلى أن "تأمين شركات الطيران يتم عادة عبر وسطاء يقومون بتشكيل تجمعات من كبريات شركات التأمين العالمية، كل منها تتحمل جزءا من المخاطر، ما يضمن تغطية كاملة للحوادث المحتملة".
ويأتي هذا التأمين في إطار التزام القوانين الدولية والمحلية التي تحدد متطلبات التغطية بناء على وزن الطائرة وعدد ركابها وسعة حملها، مع مراعاة مواصفات الطائرة وتجهيزاتها الفريدة.
وتعد طائرات بوينغ 747 وإيرباص A380 من أغلى الطائرات ركابا في العالم، حيث تعتمد شركات الطيران الكبرى مثل "
طيران الإمارات
" على شبكات تأمين عالمية لضمان حماية أساطيلها، وسط تكاليف تأمينية تتراوح مئات الملايين من الدولارات.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
نائب أمريكي يطالب بالتحقيق في هدية لترامب من قطر
02:00 | 2025-05-12
قطر تقدم لترامب هدية بمليارات الدولارات وواشنطن تستعد لاستلامها
12:18 | 2025-05-11
واشنطن تقبل طائرة فاخرة من قطر لاستخدامها كطائرة رئاسية لترامب
02:55 | 2025-05-22
أمير قطر لترامب: أعلم أنك تريد إحلال السلام في المنطقة
08:01 | 2025-05-14
ترامب
هدية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مصادر: ترامب يُمهل إيران أسبوعين لإخراج الفصائل المسلحة من العراق.. ماذا سيحصل؟
محليات
39.25%
02:03 | 2025-05-23
مصادر: ترامب يُمهل إيران أسبوعين لإخراج الفصائل المسلحة من العراق.. ماذا سيحصل؟
02:03 | 2025-05-23
محمد قاسم و"قوقية" الأبرز.. السومرية تنشر قائمة العراق لمواجهتي كوريا الجنوبية والأردن (فيديو)
رياضة
24.1%
07:03 | 2025-05-22
محمد قاسم و"قوقية" الأبرز.. السومرية تنشر قائمة العراق لمواجهتي كوريا الجنوبية والأردن (فيديو)
07:03 | 2025-05-22
المرور تنشر توصيات عاجلة للمواطنين
محليات
19.78%
04:33 | 2025-05-23
المرور تنشر توصيات عاجلة للمواطنين
04:33 | 2025-05-23
السومرية نيوز تنشر أسماء المرشحين لتولي إدارة الأكاديمية العسكرية بعد إعفاء الغنام
أمن
16.86%
07:06 | 2025-05-23
السومرية نيوز تنشر أسماء المرشحين لتولي إدارة الأكاديمية العسكرية بعد إعفاء الغنام
07:06 | 2025-05-23
المزيد
أحدث الحلقات
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
العراق في دقيقة
23-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-23
العراق في دقيقة
23-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-23
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
علناً
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
علناً
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
Celebrity
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
Celebrity
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-22
Live Talk
جامعات العراق في المرتبة الثانية عربياً بعدد بحوث الـ AI - الحلقة ٣٥ | 2025
10:30 | 2025-05-22
Live Talk
جامعات العراق في المرتبة الثانية عربياً بعدد بحوث الـ AI - الحلقة ٣٥ | 2025
10:30 | 2025-05-22
ناس وناس
منطقة العمارات السكنية الكوت - الحلقة ٣٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-22
ناس وناس
منطقة العمارات السكنية الكوت - الحلقة ٣٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-22
الأكثر مشاهدة
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
العراق في دقيقة
23-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-23
العراق في دقيقة
23-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-23
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
علناً
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
علناً
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
Celebrity
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
Celebrity
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-22
Live Talk
جامعات العراق في المرتبة الثانية عربياً بعدد بحوث الـ AI - الحلقة ٣٥ | 2025
10:30 | 2025-05-22
Live Talk
جامعات العراق في المرتبة الثانية عربياً بعدد بحوث الـ AI - الحلقة ٣٥ | 2025
10:30 | 2025-05-22
ناس وناس
منطقة العمارات السكنية الكوت - الحلقة ٣٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-22
ناس وناس
منطقة العمارات السكنية الكوت - الحلقة ٣٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-22
اخترنا لك
أول تعليق سوري على قرار رفع العقوبات الأمريكية
05:17 | 2025-05-24
تفاصيل القرار الأميركي الخاص بتخفيف العقوبات على سوريا
01:52 | 2025-05-24
الأمم المتحدة: عودة أكثر من 1.5 مليون لاجئ ونازح سوري إلى مناطقهم
01:43 | 2025-05-24
ترمب يهاجم الاتحاد الأوروبي ويعد بقرارات تجارية كبرى قريبا بينها تتعلق بالسيارات
14:44 | 2025-05-23
إصابات بهجوم طعن في محطة قطارات ألمانية
13:17 | 2025-05-23
حول نية إسرائيل مهاجمة إيران.. سفير أمريكي: "هذه المقبلات ونحن الوجبة الرئيسية"
12:52 | 2025-05-23
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.