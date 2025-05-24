المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا يزور دمشق للقاء الشرع

وزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول في ، منذ رفع العقوبات الأمريكية عن .وفي 13 أيار الحالي جرى لقاء بين والشرع في أعلن خلالها الرئيس ترامب عن رفع العقوبات عن سوريا.وبالأمس أعلنت الخارجية الأمريكية تخفيف العقوبات عن سوريا لمدة 180 يوما شملت الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب وعددا من المؤسسات الحكومية.ومنذ سقوط نظام ، تدعو الإدارة السورية الجديدة لإسقاط العقوبات التي كانت فُرضت على النظام السابق، لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع الذي بدأ عام 2011.