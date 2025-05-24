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إجازات وفصل واستجواب.. واشنطن تعيد هيكلة مجلس الأمن القومي
دوليات
2025-05-24 | 10:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
220 شوهد
السومرية نيوز
- دوليات
منحت
الإدارة الأمريكية
أكثر من مسؤول في
مجلس الأمن القومي
بالبيت الأبيض إجازة إدارية ضمن إعادة هيكلة يقودها
مستشار الأمن القومي
المؤقت ووزير الخارجية
ماركو
روبيو.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن "رسالة إلكترونية أُرسلت من رئيس موظفي
مجلس الأمن القومي
، برايان ماكورماك، حوالي الساعة 4:20 مساءً، تُبلغ فيها الموظفين الذين سيتم فصلهم بأن لديهم 30 دقيقة لإخلاء مكاتبهم، وإذا لم يكونوا متواجدين في مقار عملهم، كما ورد في البريد الإلكتروني، يُمكنهم إرسال عنوان بريد إلكتروني وترتيب موعد لاستلام أغراضهم وتسليم أجهزتهم لاحقًا".
وجاء في الرسالة: "ستعودوا إلى وكالتكم الأساسية"، مما يُشير إلى أن معظم المتأثرين كانوا مُكلفين من قِبل مجلس
الأمن القومي
من إدارات ووكالات أخرى.
مع تزامن ذلك مع نهاية يوم الجمعة قبل
عطلة
نهاية أسبوع طويلة، وصفه المسؤول بأنه "غير مهني ومتهور للغاية"، على ما نقلت سي ان ان.
وشملت قائمة الموقوفين عن العمل مسؤولين محترفين، بالإضافة إلى موظفين سياسيين تم تعيينهم خلال
إدارة ترامب
.
وأفادت مصادر أن
مكتب شؤون
الموظفين الرئاسيين أعاد في الأسابيع الأخيرة استجواب الموظفين بالتزامن مع إعادة هيكلة المكتب.
وقال أحد المصادر إن أحد الأسئلة المطروحة كان حول رأي المسؤولين في الحجم المناسب لمجلس الأمن القومي.
ويضم
مجلس الأمن
القومي خبراء في السياسة الخارجية من مختلف أنحاء الحكومة الأميركية، وعادةً ما يكون هيئةً أساسيةً لتنسيق أجندة الرئيس في السياسة الخارجية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أُقيلمايك والتز - الذي كان يرأس مجلس الأمن القومي سابقًا - من منصبه في أول تعديل كبير في الكادر الإداري للإدارة الجديدة. وأعلن
ترامب
أنه سيرشح والتز لمنصب سفير
الولايات المتحدة
لدى
الأمم المتحدة
، وأن روبيو سيحل محله بالوكالة في مجلس الأمن القومي.
وكان وضع والتز متذبذبًا داخل الإدارة - بعد أن فقد معظم نفوذه في
الجناح
الغربي للبيت الأبيض - بعد أن أضاف، عن غير قصد، صحفيًا إلى دردشة جماعية على تطبيق مراسلة حول الضربات العسكرية شديدة الحساسية.
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