فضيحة بمدينتين تركيتين.. لحوم "الخيول والحمير" تباع بشركات على انها بقر

وتواصل ، حملاتها الرقابية على شركات الأغذية، وتقوم بنشر نتائج التفتيش ضمن قائمتين: "الأغذية التي تشكل خطراً على " و"الأغذية المقلدة والمغشوشة".وتهدف الوزارة من خلال هذه القوائم إلى تحذير المستهلكين وتعزيز الشفافية في القطاع الغذائي.وفي التحديث الأخير نُشرت الوزارة قائمة جديدة تحتوي على تفاصيل صادمة تتعلق بالغش في مكونات اللحوم.وأفادت الوزارة بأن شركات معينة قامت ببيع لحوم خيول وحمير على أنها لحوم أبقار، ما أثار موجة من والاستياء لدى الرأي العام.في ، وتحديدًا بمنطقة سيحان(Seyhan)، تم رصد شركة تُدعى"Can Et" تقوم ببيع لحوم خيول وحمير تحت اسم "لحم بقر".أما في ولاية ، وفي منطقة شهيد كامل (Şehitkamil)، فقد تم اكتشاف وجود لحوم خيول وحمير، إضافة إلى لحوم دواجن، ضمن منتجات اللحم المفروم لشركة تُعرف باسم "Aydın Catering".