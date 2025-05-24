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فضيحة بمدينتين تركيتين.. لحوم "الخيول والحمير" تباع بشركات على انها بقر
دوليات
2025-05-24 | 12:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,010 شوهد
كشفت
وزارة الزراعة والغابات التركية
عن قائمة جديدة تتضمن أسماء شركات تتورط في عمليات غش غذائي، وأظهرت أن مواطنين في ولايتين كانوا يتناولون "لحم خيول وحمير" على أنه "لحم عجل".
وتواصل
وزارة الزراعة والغابات
، حملاتها الرقابية على شركات الأغذية، وتقوم بنشر نتائج التفتيش ضمن قائمتين: "الأغذية التي تشكل خطراً على
الصحة
" و"الأغذية المقلدة والمغشوشة".
وتهدف الوزارة من خلال هذه القوائم إلى تحذير المستهلكين وتعزيز الشفافية في القطاع الغذائي.
وفي التحديث الأخير نُشرت الوزارة قائمة جديدة تحتوي على تفاصيل صادمة تتعلق بالغش في مكونات اللحوم.
وأفادت الوزارة بأن شركات معينة قامت ببيع لحوم خيول وحمير على أنها لحوم أبقار، ما أثار موجة من
الغضب
والاستياء لدى الرأي العام.
في
ولاية أضنة
، وتحديدًا بمنطقة سيحان(Seyhan)، تم رصد شركة تُدعى"Can Et" تقوم ببيع لحوم خيول وحمير تحت اسم "لحم بقر".
أما في ولاية
غازي عنتاب
، وفي منطقة شهيد كامل (Şehitkamil)، فقد تم اكتشاف وجود لحوم خيول وحمير، إضافة إلى لحوم دواجن، ضمن منتجات اللحم المفروم لشركة تُعرف باسم "Aydın Catering".
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