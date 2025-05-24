الأغذية العالمي يكشف عن "أرقام صادمة" تخص أطفال غزة

كشف برنامج الأغذية العالمي، السبت، أن أكثر من 70 ألف طفل في قطاع يعانون من سوء التغذية.

وقال البرنامج في بيان، "أكثر من 70 ألف طفل في يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية، ونستغل كل فرصة لتقديم المساعدات الغذائية إلى غزة لكن ما يتم تقديمه لا يكفي".

وأضاف "نحتاج إلى وصول فوري وآمن وبدون قيود للمساعدات إلى غزة لتفادي المجاعة وإنقاذ الأرواح".

بدورها، قالت منظمات والأهلي في قطاع غزة، "لا توجد هيئة محلية أو دولية واحدة مستعدة للتعامل مع آلية المساعدات الأميركية الجديدة"، موضحة أن "آلية المساعدات الأميركية الجديدة ذات طابع أمني وتكرس مفهوم الغذاء مقابل الوصاية الأمنية".