الأونروا: غزة تحتاج 600 شاحنة مساعدات يوميا لتفادي الكارثة

ونشرت الوكالة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا سبيل لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية إلا بضخ مساعدات عاجلة ومستمرة إلى ".وأكدت أن " ، بما فيها الأونروا، بحاجة إلى إدارة دخول 500 إلى 600 شاحنة يوميا كحد أدنى"، مشددة على أن "سكان غزة لا يتحملون المزيد من الانتظار"، بحسب .وفي سياق متصل، كشف لحقوق الإنسان عن أن أصدرت منذ بداية العام 35 أمر تهجير قسري ضد سكان غزة، في سياسة وصفتها المنظمة بأنها "منهجية تهدف إلى تجويع وترحيل الفلسطينيين".وأوضح المرصد في بيان صدر السبت أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لاشتراطات الإسرائيلي ، الذي ربط وقف العدوان على غزة بتنفيذ ما يُعرف بـ"خطة "، والتي تتضمن ترحيل الفلسطينيين من القطاع.