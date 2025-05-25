مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الأضحى للعام 2025

وقال مركز الفلك في بيان، إن من المتوقع أن يكون الأربعاء الموافق 28 مايو، غرة شهر ذي ، وأن يكون الجمعة الموافق 6 يونيو، أول أيام في معظم الدول الإسلامية.وأضاف: "ستتحرى دول العالم الإسلامي شهر ذي الحجة 1446 هـ يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، ورؤية في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب ومعظم أفريقيا وأوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأميركيتين، وحيث أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من العالم الإسلامي، يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 28 مايو غرة شهر ذي الحجة، وأن يكون يوم الجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى في معظم دول العالم الإسلامي".