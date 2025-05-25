تعليق إيراني حول مكان وموعد الجولة السادسة من المفاوضات النووية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
تل الراهب
من
01:30 PM
الى
02:10 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في بغداد.. توقيف ضابط وجنود بعد محاولة اعتقال أشخاص و"ترويع عوائل"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-527514-638837751780639965.jpg
تعليق إيراني حول مكان وموعد الجولة السادسة من المفاوضات النووية
دوليات
2025-05-25 | 09:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
707 شوهد
قالت
وزارة الخارجية الإيرانية
، اليوم الأحد، إن مكان وموعد جولة المباحثات النووية المقبلة مع
واشنطن
لم يُحدد بعد.
وصرّح
إسماعيل
بقائي، المتحدث باسم
وزارة الخارجية الإيرانية
، بأن "الأنباء المتداولة حول موعد ومكان الجولة المقبلة من المباحثات لا تعدو كونها تكهنات إعلامية"، مؤكداً أن تاريخ الجولة التالية لم يُحدَّد بعد.
وفي ما يتعلق بالمنشور المنسوب إلى
وزارة الخارجية
العمانية بهذا الخصوص، شدد بقائي على أن "هذه التغريدة مفبركة ولا صحة لها".
وكانت منصات ناطقة بالفارسية قد تداولت تغريدة منسوبة إلى الخارجية العمانية تشير إلى يوم الأربعاء المقبل كموعد للجولة السادسة من المباحثات بين
إيران
والولايات المتحدة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
طهران وواشنطن تحدّدان موعد الجولة الخامسة من المفاوضات النووية
09:37 | 2025-05-18
تحديد موعد الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن
10:27 | 2025-04-26
تحديد موعد ومكان الجولة الرابعة للمفاوضات بين طهران وواشنطن
11:34 | 2025-05-09
الكشف عن موعد وتفاصيل الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية
09:52 | 2025-05-06
ايران
امريكا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
27.89%
03:56 | 2025-05-24
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:56 | 2025-05-24
الامن النيابية تعلن عن المتورط الرئيسي بحادثة الكلية العسكرية
أمن
27.03%
05:59 | 2025-05-25
الامن النيابية تعلن عن المتورط الرئيسي بحادثة الكلية العسكرية
05:59 | 2025-05-25
الهلال يتوصل إلى اتفاق نهائي مع رونالدو
رياضة
23.25%
08:25 | 2025-05-24
الهلال يتوصل إلى اتفاق نهائي مع رونالدو
08:25 | 2025-05-24
الأنواء الجوية تبشر العراقيين
محليات
21.83%
02:54 | 2025-05-24
الأنواء الجوية تبشر العراقيين
02:54 | 2025-05-24
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-25
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-25
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-24
العراق في دقيقة
24-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-24
العراق في دقيقة
24-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-24
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
علناً
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
علناً
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
Celebrity
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
Celebrity
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-25
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-25
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-24
العراق في دقيقة
24-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-24
العراق في دقيقة
24-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-24
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
علناً
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
علناً
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
Celebrity
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
Celebrity
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
اخترنا لك
الجيش الروسي: بوتين تعرض لهجوم كاد ان يودي بحياته
10:10 | 2025-05-25
أكثر من 900 الف حاج يصلون الى السعودية
09:50 | 2025-05-25
"طالبان" ترفض "تدخل تركيا" بشؤون أفغانستان
09:41 | 2025-05-25
السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة بهذا التوقيت
06:40 | 2025-05-25
مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الأضحى للعام 2025
06:23 | 2025-05-25
الأونروا: غزة تحتاج 600 شاحنة مساعدات يوميا لتفادي الكارثة
06:21 | 2025-05-25
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.