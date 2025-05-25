تعليق إيراني حول مكان وموعد الجولة السادسة من المفاوضات النووية

وصرّح بقائي، المتحدث باسم ، بأن "الأنباء المتداولة حول موعد ومكان الجولة المقبلة من المباحثات لا تعدو كونها تكهنات إعلامية"، مؤكداً أن تاريخ الجولة التالية لم يُحدَّد بعد.وفي ما يتعلق بالمنشور المنسوب إلى العمانية بهذا الخصوص، شدد بقائي على أن "هذه التغريدة مفبركة ولا صحة لها".وكانت منصات ناطقة بالفارسية قد تداولت تغريدة منسوبة إلى الخارجية العمانية تشير إلى يوم الأربعاء المقبل كموعد للجولة السادسة من المباحثات بين والولايات المتحدة.