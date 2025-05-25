روسيا تعلن إسقاط 51 طائرة أوكرانية

وأشارت إلى أنه في الفترة من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت تمكنت قوات الدفاع الجوي من التصدي لهجمات بالطائرات الأوكرانية المسيرة التي استهدفت عددا من المناطق الروسية.وأكدت الدفاع الروسية أنه تم إسقاط 23 طائرة بدون فوق منطقة ، و12 طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة أوريول، و11 طائرة مسيرة فوق منطقة تولا، وست طائرات بدون طيار فوق العاصمة موسكو، بالإضافة إلى طائرة درون واحدة فوق أراضي منطقة .