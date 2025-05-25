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مبعوث أمريكي يتحدث عن التدخل الغربي بالشرق الأوسط
دوليات
2025-05-25 | 15:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
808 شوهد
اعتبر
المبعوث
الأمريكي إلى
سوريا
توم باراك
، أن زمن التدخل الغربي في الشرق الأوسط انتهى، مشيرا الى أن المستقبل في حلول إقليمية وشراكات قائمة على الاحترام.
وكتب
باراك
على منصة "إكس" اليوم: "قبل قرن من الزمان، فرض الغرب خرائط، وانتدابات، وحدودا مرسومة بالقلم، وحكما أجنبيا. قسّم اتفاق سايكس بيكو
سوريا
والمنطقة الأوسع لتحقيق المكاسب الإمبريالية وليس السلام. لقد كلف هذا الخطأ الأجيال الكثير، ولن نكرره مرة أخرى".
وأكد أن "عصر التدخل الغربي انتهى. والمستقبل يكمن في الحلول الإقليمية، والشراكات، ودبلوماسية قائمة على الاحترام. كما أكد
الرئيس دونالد ترامب
في خطابه في
الرياض
بتاريخ 13 أيار: ولّت أيام التدخل الغربي التي كان يسافر فيها المتدخلون إلى الشرق الأوسط لإلقاء محاضرات عن كيفية العيش وإدارة شؤونكم الخاصة".
وأضاف: "مأساة سوريا وُلدت من الانقسام، ويجب أن تأتي نهضتها من خلال
الكرامة
والوحدة والاستثمار في شعبها، يبدأ ذلك بالحقيقة والمساءلة والعمل مع المنطقة وليس الالتفاف حولها".
وتابع: "نحن وتركيا والخليج وأوروبا نقف جنبًا إلى جنب مع الشعب السوري نفسه. وهذه المرة ليس بالجنود والمحاضرات، أو الحدود الوهمية. ومع سقوط نظام الأسد أصبح الباب مفتوحًا للسلام، ومن خلال إلغاء العقوبات نُمكّن الشعب السوري أخيرًا من فتح ذلك الباب واكتشاف طريق جديد للازدهار والأمن".
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