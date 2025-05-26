السعودية تكشف حقيقة رفع الحظر على المشروبات الكحولية

وكانت تقارير لم تذكر أي مصادر قد أشارت إلى أن المملكة ستسمح ببيع المشروبات الكحولية تحت إشراف في إطار استعداداتها لاستضافة لكرة القدم 2034.ويوم السبت، زعم موقع "Wine Intelligence" المتخصص في أخبار الخمور والكحول، أن أعلنت أنها ستسمح ببيع واستهلاك المشروبات الكحولية في نحو 600 موقع مرخص بأنحاء البلاد، بدءاً من عام 2026، لافتا إلى أن هذا القرار جزء من رؤية المملكة لتحديث قطاع السياحة، تماشياً مع استعداداتها لاستضافة معرض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034. وهو ما نفاه المسؤول السعودي جملة وتفصيلا.