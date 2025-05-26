ماكرون يحض ترامب على تحويل غضبه من بوتين "إلى أفعال"

وقال خلال زيارته لهانوي، إن "ما يحدث في أوكرانيا غير مقبول وخطير للغاية. لا يمكن القول إننا مستعدون للحوار ونقوم في الوقت ذاته بالقصف. هذا الخطاب المزدوج يظهر عدم صدق المحادثات التي جرت".وأضاف رئيس : "أعتقد أن الرئيس يدرك أن الرئيس عندما قال له إنه مستعد للسلام، كان يكذب عليه"، مشيرا إلى "أننا رأينا خلال الساعات الماضية، مرة أخرى، غضب يظهر. شكل من أشكال النفاد من الصبر. وأتمنى ببساطة الآن أن يترجم ذلك إلى أفعال".وطالب بتحديد "موعد نهائي" للرئيس الروسي للموافقة على وقف إطلاق النار، مصحوبا بـ"عقوبات شاملة".وكان ترامب أعلن أنه يدرس إمكانية تشديد العقوبات ضد ، معربا عن استيائه من الضربات الروسية الأخيرة على أهداف في أوكرانيا، قائلا: "هذا لا يعجبني أبدا.. أنا مندهش للغاية. سنرى ما الذي سنفعله".