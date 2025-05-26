مسيرة تهاجم السفارة الروسية في السويد

وقال مصدر في السفارة في حديث لوكالة " " يوم الاثنين: "منذ مايو 2024، سجلت 11 هجوما على مقر السفارة باستخدام طائرات مسيّرة، تم خلالها إلقاء عبوات دهان، مما تسبب في أضرار مادية".وأضاف، "في عدة حوادث من هذا النوع، تعرضت سيارات البعثة الدبلوماسية لأضرار أيضا".من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم أن سترسل مذكرة احتجاج إلى السلطات بشأن الهجوم الأخير على السفارة.