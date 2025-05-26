الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
تل الراهب
من
01:30 PM
الى
02:10 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مصرع شخص بحادث سير في كركوك
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-527630-638838653618717918.jpeg
توقيف خلايا تابعة لـ"داعش" قرب دمشق
دوليات
2025-05-26 | 10:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
129 شوهد
ألقت
وزارة الداخلية
في
الحكومة السورية
الانتقالية، القبض على خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في
الغوطة
الغربية بريف العاصمة دمشق، حيث كان بحوزتها عبوات ناسفة وسترات انتحارية وأسلحة وذخائر متنوعة.
ونقلت
وكالة الأنباء
السورية "
سانا
"، عن قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق العميد
حسام
الطحان، قوله: "بناء على معلومات دقيقة وردتنا من جهاز الاستخبارات العامة إلى فرع مكافحة الإرهاب في محافظة ريف دمشق، تفيد بوجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم "
داعش
" تنشط في عدد من مناطق
الغوطة
الغربية، منها الكسوة وديرخبية والمقيليبة وزاكية، وبناء على ذلك، بدأنا عملية رصد وتعقب مكثف لتحركات هذه الخلايا".
وأضاف: "بعد اختيار الزمان والمكان المناسبين، نفذنا أمس الأحد، عملية أمنية نوعية، دقيقة ومحكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من أفراد تلك الخلايا، حيث ضبطت بحوزتهم كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بالإضافة لقواعد وصواريخ "م.د"، وعبوات ناسفة وسترات انتحارية، كانوا يخططون لاستخدامها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأكد الطحان "التزام
قيادة الأمن الداخلي
في محافظة ريف دمشق، في ترسيخ الأمن والاستقرار في كل أرجاء المحافظة، نحو وطن آمن".
وكانت
وزارة الداخلية
في
الحكومة السورية
الانتقالية، قد أجرت تغييرات كبيرة في قيادات
الأجهزة الأمنية
في 12 محافظة، وذلك في إطار تنفيذ خطة السلطة الانتقالية في البلاد، التي تهدف إلى إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وشمل ذلك الإعلان عن تغييرات في قادة أجهزة الأمن الداخلي بـ12 محافظة من أصل 14 محافظة
سورية
، وتضمنت التغييرات 12 ضابطا برتب مختلفة، لكنها لم تشمل محافظتي
الحسكة
(شمال شرق)، والرقة (شمال). كما شملت التغييرات تعيين 6 معاونين لوزير الداخلية، يتولون ملفات مختلفة أمنية ومدنية.
وتأتي التغييرات عقب إعلان الداخلية السورية، السبت الماضي، عن خطة هيكلية تنظيمية جديدة تضمنت إصلاحات وإجراءات، كان أبرزها دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى "قيادة الأمن الداخلي"، إضافة إلى استحداث إدارات جديدة تتولى مهام حماية الحدود والبعثات الدبلوماسية ومكافحة
المخدرات
والاتجار بالبشر.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش"
01:13 | 2025-04-08
طائرات F_16 تدك وكراً لـ"داعش" في صلاح الدين
12:12 | 2025-05-20
رصد تحركات لـ"داعش" في دير الزور المحاذية للعراق
12:53 | 2025-05-08
تدمير مضافات لـ"داعش" في جبال بلكانة
10:10 | 2025-04-17
داعش
سوريا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الامن النيابية تعلن عن المتورط الرئيسي بحادثة الكلية العسكرية
أمن
34.65%
05:59 | 2025-05-25
الامن النيابية تعلن عن المتورط الرئيسي بحادثة الكلية العسكرية
05:59 | 2025-05-25
الانخفاض متواصل.. سعر جديد للدولار في بغداد
اقتصاد
27.7%
08:57 | 2025-05-25
الانخفاض متواصل.. سعر جديد للدولار في بغداد
08:57 | 2025-05-25
محافظ بغداد يعلن تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل
سياسة
20.45%
06:39 | 2025-05-25
محافظ بغداد يعلن تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل
06:39 | 2025-05-25
قرعة كأس العرب.. تعرف على مجموعة العراق
رياضة
17.2%
13:40 | 2025-05-25
قرعة كأس العرب.. تعرف على مجموعة العراق
13:40 | 2025-05-25
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-26
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-26
من الأخير
حين ترتجف قبضة الإطار.. معادلة حكم جديدة تلوح في الأفق - حلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-25
من الأخير
حين ترتجف قبضة الإطار.. معادلة حكم جديدة تلوح في الأفق - حلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-25
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-25
Live Talk
مدربين شباب تعقد الامال عليهم برياضة المواي تاي - الحلقة ٣٦ | 2025
10:30 | 2025-05-25
Live Talk
مدربين شباب تعقد الامال عليهم برياضة المواي تاي - الحلقة ٣٦ | 2025
10:30 | 2025-05-25
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-26
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-26
من الأخير
حين ترتجف قبضة الإطار.. معادلة حكم جديدة تلوح في الأفق - حلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-25
من الأخير
حين ترتجف قبضة الإطار.. معادلة حكم جديدة تلوح في الأفق - حلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-25
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-25
Live Talk
مدربين شباب تعقد الامال عليهم برياضة المواي تاي - الحلقة ٣٦ | 2025
10:30 | 2025-05-25
Live Talk
مدربين شباب تعقد الامال عليهم برياضة المواي تاي - الحلقة ٣٦ | 2025
10:30 | 2025-05-25
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
اخترنا لك
المبعوث الرئاسي الأمريكي ينفي موافقة "حماس" على مقترحه بشأن الهدنة مع إسرائيل
10:49 | 2025-05-26
حماس ومبعوث ترامب يتوصلان لاتفاق حول وقف إطلاق النار الدائم بغزة
10:34 | 2025-05-26
ترامب يوجه ضربة جديدة لجامعة هارفارد
10:24 | 2025-05-26
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان خان يونس بالإخلاء "فوراً"
09:39 | 2025-05-26
"لوفتهانزا" الألمانية تعلق رحلاتها الجوية لإسرائيل
09:20 | 2025-05-26
السعودية تحصي عدد الحجاج القادمين من الخارج
09:16 | 2025-05-26
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.