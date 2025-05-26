ترامب يوجه ضربة جديدة لجامعة هارفارد

وكتب عبر منصة "تروث": "أفكر في سحب ثلاثة مليارات دولار من منحة المعادية للسامية، وتقديمها إلى مدارس مهنية في جميع أنحاء ".وأضاف "يا له من استثمار رائع للولايات المتحدة، ونحن في أمسّ الحاجة إليه".وجاء هذا التصريح بعد أيام من انتقادات ترامب لسياسة هارفارد في قبول الطلاب الأجانب، حيث أشار إلى أن ثلث المقاعد بالجامعة يشغلها أجانب بينما يحرم الطلاب الأمريكيون من فرص التعليم، كما اتهم الجامعة بتشجيع المشاعر المعادية للسامية وطالب بنشر قوائم الطلاب الأجانب لفحص خلفياتهم.ويأتي هذا التصعيد في أعقاب محاولة فاشلة لوزارة الأمن الداخلي بوقف قبول هارفارد للطلاب الأجانب، حيث علقت المحكمة القرار، مما دفع الجامعة لمقاضاة بتهمة انتهاك الإجراءات الإدارية وأحكام الدستور الأمريكي.