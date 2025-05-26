ألمانيا تتجاهل دعوة إسبانيا لحظر تزويد إسرائيل بالأسلحة

وقال وزير الخارجية الألماني فاديفول بعد اجتماع في مع نظيره الإسباني : "كونها دولة ترى أمن ووجودها مبدأ أساسياً، فإن ملزمة دائماً بمساعدة إسرائيل على ضمان أمنها".وأضاف أن هذا الموقف الذي يتم الدفاع عنه منذ بداية النزاع: "يشمل بطبيعة الحال الاستعداد لتقديم أسلحة في المستقبل"، عادَّا أن ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل بسبب تاريخها، في إشارة إلى المحرقة.وتابع "ندعم إسرائيل بوضوح، ولكن يجب ألا نتجاهل محنة سكان قطاع غزة"، معرباً عن معارضته "أي ترحيل" للفلسطينيين من القطاع.وأشار إلى أنه "لا ينبغي أن تكون هناك سياسة تجويع"، داعياً إلى "توفير نشط للمساعدات والمواد الإنسانية".وأعقبت تصريحات فاديفول دعوة إسبانيا شركاءها في ، الأحد، إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، خلال اجتماع بشأن الحرب في غزة عُقد في مدريد بمشاركة ممثلين عن نحو 20 وعربية.وقال ألباريس، الاثنين: "يجب وقف هذا الهجوم، الذي ليس له أي هدف عسكري، إلا إذا كان الهدف تحويل غزة مقبرة ضخمة"،ودعا إلى "إدخال المساعدات الإنسانية فوراً وبشكل كبير وغير مشروط إلى قطاع غزة".ويُعدّ الإسباني الصوت الأوروبي الأكثر انتقاداً لحكومة ، وأوقفت بلاده توريد الأسلحة لإسرائيل بعد بدء الحرب.وانتقدت حكومة نتنياهو موقف إسبانيا المعارض للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بشدة في الأشهر الأخيرة.