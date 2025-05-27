اغتيال قاض بسلاح أبيض جنوب إيران

وفي التفاصيل، قال رئيس قضاة محافظة صدر الله رجائي في بيان: ان "شخصين هاجما واغتالا القاضي إحسان في أثناء توجهه إلى مكان عمله ما أدى وفاته على الفور نتيجة هذا العمل الإرهابي".وأوضح رئيس القضاة أنه "تم تنفيذ هذا الاغتيال بسلاح بارد (أبيض)، ويجري التحقيق في دوافع الجريمة ومنفذيها من قبل مسؤولي الأمن والاستخبارات في المحافظة، وكذلك المحقق الخاص بجرائم القتل في في شيراز".وكان القاضي إحسان باقري يبلغ من العمر 38 عاما، وهو قاضي الفرع 102 من الثانية في مدينة شيراز، وينحدر من مقاطعة ممسني في محافظة فارس ولديه أكثر من 12 عاما من الخبرة القضائية.