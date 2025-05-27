تسجيل هزتين أرضيتين داخل الأراضي الإيرانية قريبة من الحدود العراقية

ووفقاً لبيان صادر عن المراصد الزلزالية العراقية ورد للسومرية نيوز، فانه تم تسجيل هزتان أرضية داخل الاراضي الإيرانية قريبة من الحدود العراقية في تراوحت قوتها بين 2.8 الى 5 درجات.الخريطة ادناه: