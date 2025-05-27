رسمياً.. السعودية تعلن موعد عيد الاضحى المبارك

جاء الإعلان عقب ثبوت رؤية شهر ذي مساء اليوم الثلاثاء.وتشير الحسابات الفلكية ومتابعات المراصد إلى أن الوقوف بعرفة سيكون يوم الخميس 5 حزيران، على أن يحتفل المسلمون حول العالم بعيد الأضحى يوم الجمعة.هذا وتستعد المملكة ودول العالم الإسلامي لموسم الذي يشهد مشاركة واسعة من الحجاج القادمين من مختلف بقاع الأرض.