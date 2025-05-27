موسكو ترد على ترامب: الشيء السيئ هو حرب عالمية ثالثة

وكتب مدفيديف في قناته على "تلغرام": "بخصوص كلمات التي قال فيها إن (الرئيس الروسي فلاديمير) 'يلعب بالنار' وأن 'أمورا سيئة حقا' تحدث لروسيا. أنا أعرف أمرا سيئا واحدا حقا، وهو الحرب العالمية الثالثة. آمل أن يفهم ترامب ذلك!".وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي، إنه "لو لم يكن موجودا.. لكانت الكثير من الأشياء السيئة قد حدثت لروسيا بالفعل". وتابع "أعني سيئة حقا".وكان ترامب قد قال في وقت سابق أثناء حديثه للصحفيين في طريقه إلى إنه يفكر "بالتأكيد" في فرض عقوبات إضافية على .وربط المتحدث باسم الرئاسة الروسية في وقت سابق تصريحات الرئيس الأمريكي في أعقاب الضربات التي وجهتها القوات المسلحة الروسية للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني بـ"رد الفعل العاطفي الزائد" الذي يتسم به جميع المشاركين في عملية التفاوض. وشدد على أن تتخذ تلك القرارات الضرورية لضمان .