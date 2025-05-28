تعليق رحلات مطار صنعاء بعد "ضربات إسرائيلية"

وقالت الشركة في بيان: "في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الصهيوني المخزي والدامي، تعرّضت صباح اليوم طائرة أخرى تابعة للخطوط الجوية اليمنية لاستهداف مباشر وجبان".وأوضحت أن الاستهداف وقع "قبل لحظات فقط من بدء صعود الركاب من حجاج بيت الله الحرام إلى متنها، ضمن رحلة تفويج مجدولة، حاصلة على جميع التصاريح اللازمة للهبوط والتشغيل والإقلاع من جميع الجهات المعنية".وتابعت: "نُعلن للرأي العام اليمني والعالمي عن توقّف كامل (مؤقت) لرحلات من حتى إشعار آخر، نتيجة لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف طائرة مدنية يمنية".ولم تحدد الخطوط الجوية اليمنية موعدًا لاستئناف الرحلات، داعية المسافرين إلى متابعة القنوات الرسمية لمعرفة المستجدات ومواعيد الرحلات لاحقًا.