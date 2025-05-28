تحديد موعد الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية

وجاء في بيان المنشور على موقع الخارجية الروسية: "الطرف الروسي، كما تم الاتفاق، أعد بسرعة المذكرة ذات الصلة التي تعرض موقفنا من جميع جوانب التغلب الموثوق على الأسباب الجذرية للأزمة.. وفدنا برئاسة مستعد لتقديم هذه المذكرة إلى وفد أوكرانيا وإعطاء التوضيحات اللازمة".وأعرب لافروف عن امتنان لتركيا لتوفيرها منصة ضيافة لإجراء المفاوضات مع ، وقال: "أود مرة أخرى أن أعرب عن امتناننا للشركاء الأتراك لتوفيرهم منصة الضيافة التركية".وتوقع وزير الخارجية الروسي أن يدعم المعنيون بنجاح العملية السلمية الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة الروسية-الأوكرانية.وقال: "نتوقع أن يدعم جميع المهتمين بصدق - وليس بالكلام فقط - بنجاح العملية السلمية عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة الروسية-الأوكرانية في إسطنبول".هذا وأعلن رئيس وفد المفاوضات الروسي ميدينسكي أنه اتصل بوزير الدفاع الأوكراني عميروف واقترح تاريخا ومكانا محددين للاجتماع وتبادل مذكرات تسوية النزاع.