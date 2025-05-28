طهران: قد نعلق التخصيب إذا اعترفت واشنطن بحقنا

كشفت مصادر رسمية إيرانية، الأربعاء، إن قد تعلق تخصيب اليورانيوم إذا اعترفت بحقها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين رسميين إيرانيين مقربين من فريق التفاوض، "يمكن التوصل لتفاهم مع إذا قبلت بشروط ".

وأضاف المصدران "قد نعلق تخصيب اليورانيوم إذا أفرجت واشنطن عن الأموال المجمدة، وقد نعلق التخصيب إذا اعترفت واشنطن بحقنا فيه لأغراض مدنية".

وأجرت والولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر نيسان 2025، سلسة مباحثات في مسقط وروما، وصفت بـ "البناءة" بشأن البرنامج النووي الإيراني، واتفق الجانبان على مواصلة المحادثات غير المباشرة في الأيام المقبلة على المستوى الفني.