صفعة زوجة ماكرون تثير ضجة.. "هل تضربك زوجتك؟ انضم لدورات الدفاع عن النفس"

وتضمن الإعلان "هل تضربك زوجتك؟ انضم إلى دورات ".وظهر صورة للرئيس الفرنسي بعين مغطاة وكدمة على جبينه، في تلميح ساخر إلى لقطة "الصفعة" التي تلقاها من زوجته بريجيت خلال زيارتهما إلى .اللقطة، التي انتشرت في المنصات، تُظهر بريجيت وهي تدفع وجه بيديها أثناء نزولهما من الطائرة، بينما وصف الرئيس الفرنسي الحادثة بأنها "مزاح بين زوجين"، لكن خبراء لغة الجسد لهم رأي مختلف، ويعتقدون أن ما حدث توترا حقيقيا لا مجرد دعابة.واثار الإعلان موجة من ، حيث اعتبره البعض استهزاء غير مقبول بقضية العنف الأسري، بينما دافع آخرون عنه كنوع من حرية التعبير الساخرة.