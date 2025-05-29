سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة ينهار بالبكاء خلال كلمة امام مجلس الامن (فيديو)

وقال السفير الفلسطيني لدى ، ، في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن، إن أكثر من 1300 طفل قتلوا في منذ أن أنهت وقف النار في آذار/مارس المنصرم"، قبل ان ينهار بالبكاء وضرب الطاولة امامه.وأضاف في كلمته: "مشاهد الأمهات وهن يحتضن أجسادهم الهامدة، يمررن أصابعهن بين شعرهم ويتحدثن إليهم، ويعتذرن إليهم، لا تطاق!"، مضيفا: "لدي أحفاد، أعرف ما يعنونه لعائلاتهم، ورؤية وضع الفلسطينيين هذا من دون أن تكون لدينا قلوب لفعل شيء يفوق قدرة أي كائن بشري طبيعي على التسامح معه".وأضاف: "ألسنة اللهب والجوع يلتهمان الآن الأطفال الفلسطينيين، هذا سبب غضبنا كفلسطينيين في كل مكان، الـ14 مليوناً منا، في الأراضي المحتلة، في المهجر، في مخيمات اللاجئين، في الأماكن البعيدة، طول الطريق إلى وما بينها".