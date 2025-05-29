الرئيس السوري يلتقي المبعوث الأميركي لدى سوريا في دمشق

وقال لـ "العربية الحدث"، إن "الرئيس الأميركي سيعلن دولة لا تدعم الإرهاب قريبا"، مشيرا الى أن "هدف هو تمكين الحكومة الحالية في سوريا".وأضاف أن "مهمة قواتنا في سوريا هي القضاء على "، موضحا أن " ستعمل على تشجيع التجارة في سوريا للتخلص من آثار العقوبات".ووصل الأميركي باراك إلى مقر السفير في دمشق، اليوم الخميس، في أول زيارة رسمية منذ إغلاق السفارة الأميركية في 2012 بعد عام من اندلاع الحرب في البلاد.وجرى تعيين باراك في منصب مبعوث بلاده لسوريا في 23 مايو (أيار). وهو أيضا سفير لدى .