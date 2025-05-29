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حماس تعلق على صفقة ويتكوف الجديدة لوقف إطلاق النار "الدائم" في غزة
دوليات
2025-05-29 | 11:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
784 شوهد
أعلنت
حركة المقاومة الإسلامية
"حماس" تسلمها مقترح
المبعوث
الأمريكي للشرق الأوسط
ستيف
ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع
إسرائيل
.
وقالت الحركة في بيان مقتضب عبر قناتها على "تلغرام": "استلمت قيادة حركة حماس من الوسطاء مقترح ويتكوف الجديد، وتقوم بدراسته بمسؤولية وبما يحقق مصالح شعبنا وإغاثته وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع".
وسبق أن وعد ويتكوف، بطرح إطار عمل جديد لحل الأزمة في قطاع
غزة
، وقد تم الكشف عن تفاصيل هذه المبادرة اليوم الخميس.
ووفقا للاتفاق المقترح، الذي عرض على
إسرائيل
الليلة الماضية، تبدأ المرحلة الأولى بإعلان وقف إطلاق نار لمدة ستين يوما، على أن يتم خلالها الإفراج عن تسعة أسرى أحياء وثماني عشرة جثة على مرحلتين، خلال أسبوع واحد.
ويتضمن الاتفاق أيضا استئناف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من خلال
الأمم المتحدة
ومنظمات دولية، إلى جانب إفراج إسرائيل عن أسرى وفق آلية المراحل السابقة. ومن المنتظر أن ينسحب الجيش الإسرائيلي إلى مواقعه التي كان متمركزا فيها عشية انطلاق عملية "عوز وحرْب"، ما يعني بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا، لكنها ستنسحب من محور موراغ، الذي وصفه رئيس الحكومة
بنيامين نتنياهو
بـ"فيلادلفيا 2".
وفي حال وافقت إسرائيل على الاقتراح الجديد، ستعقد محادثات تقارب بين الأطراف في العاصمة القطرية
الدوحة
لاستكمال التفاصيل.
وقد تسلمت إسرائيل هذا المقترح خلال الساعات الأخيرة، لكنها لم تصدر بعد موقفا رسميا حياله. إلا أن التقديرات تشير إلى أنها لن ترفضه، لأنه لا يختلف كثيرا عن المبادرة الأصلية التي اقترحها ويتكوف سابقا، والتي نصت على إطلاق سراح عشرة أسرى أحياء دفعة واحدة.
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