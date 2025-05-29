Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اعتقال مسؤولة توزيع "كفالات داعش" في كركوك
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

25 ألف شكوى خلال عام واحد.. "العفن" يغزو منازل بريطانيا

دوليات

2025-05-29 | 12:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
25 ألف شكوى خلال عام واحد.. &quot;العفن&quot; يغزو منازل بريطانيا
286 شوهد

كشفت دراسة جديدة مقلقة عن ارتفاع غير مسبوق في عدد سكان المملكة المتحدة المتضررين من العفن القاتل والرطوبة داخل منازلهم.

وفي ظاهرة وصفها الخبراء بـ"وباء العفن" الذي يهدد صحة الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، كشف تحليل أجرته خدمة "UK Meds" الإلكترونية باستخدام بيانات حرية المعلومات من المجالس المحلية، عن انتشار المشكلة، حيث تصدرت منطقة شمال غرب إنجلترا قائمة المناطق المتضررة، وسُجلت فيها معدلات إصابة بالعفن الشديد والرطوبة تفوق أربع مرات المعدلات في شرق ميدلاندز، التي كانت الأقل تأثيرا.

وجاءت لندن في المرتبة الثانية، بعد أن تلقت السلطات أكثر من 6,000 شكوى في عام 2024 من سكان السكنين الخاص والاجتماعي، ما يعكس تفشي المشكلة في العاصمة أيضا.

الدراسة رصدت أيضا زيادة صادمة في الحالات المتكررة وغير المعالجة؛ إذ تضاعف عدد البلاغات التي لم يُتخذ فيها أي إجراء من 6,427 حالة في 2023 إلى 13,781 حالة في 2024. كما ارتفع إجمالي الشكاوى المتعلقة بالعفن والرطوبة بنسبة 35% ليصل إلى 25,134 شكوى خلال عام واحد فقط.

والمثير للقلق أكثر، أن عدد المنازل التي صُنفت على أنها "غير صالحة للسكن" بسبب العفن تضاعف أيضا، من 61 حالة في 2023 إلى 124 حالة في 2024، بزيادة تفوق 100%.
سلطت الدراسة الضوء على حالات خطيرة، منها مأساة الطفل أواب إسحاق البالغ من العمر عامين، والذي تُوفي في ديسمبر 2020 نتيجة تعرضه المطول للعفن في شقته الواقعة في روشدايل. ورغم تقديم أسرته عدة بلاغات على مدار ثلاث سنوات، إلا أن الشركة المالكة للمسكن اكتفت بنصائح لتغطية العفن بالطلاء.

كما أُبلغت حالة أخرى خطيرة في يناير الماضي لرجل يبلغ من العمر 32 عاما من وارويكشاير، أصيب بعدوى دموية تهدد حياته بسبب العفن، ويُشتبه بأن هذه الإصابة تسببت في انهيار رئته وإصابته بتسمم دموي قاتل.

وقالت ألكسيس ميسيك، طبيبة عامة مشاركة في الدراسة: "العفن ليس مجرد منظر مزعج، بل يمثل خطرا صحيا شديدا، خاصة للأطفال وكبار السن ومرضى الربو، والتعرض الطويل للرطوبة والعفن قد يؤدي إلى تهيج الجلد، مشاكل تنفسية مزمنة، وفي بعض الحالات إلى تلف دائم في الرئة أو الوفاة".

وأضافت: "مع هذا الارتفاع الحاد في الشكاوى، من الواضح أن هناك حاجة ماسة لتحرك محلي ووطني، ويجب على المجالس والمالكين والمستأجرين جميعا إعطاء الأولوية للوقاية المبكرة والتهوية المناسبة والتدخل السريع عند رصد العفن".

وتشير الدراسة إلى أن السبب الرئيسي وراء العفن هو تراكم الرطوبة داخل المباني، نتيجة تسربات المياه، ضعف التهوية، أو مشكلات في الأسطح والنوافذ. كما يمكن أن توجد الرطوبة حتى في المنازل الجديدة بسبب عدم جفاف مواد البناء.

وتختتم الدراسة بالدعوة إلى تعزيز الوعي بخطورة العفن، خاصة في ظل تكرار حوادث تظهر أن المشكلة لا تُعامل بالجدية التي تستحقها، بالرغم من أن أرواحا بشرية تُزهق بسبب الإهمال.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 

بريطانيا

العفن

المنازل

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١ أيار الى ٦ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-29
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١ أيار الى ٦ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
29-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-29
Play
29-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-29
Live Talk
Play
Live Talk
الرسم التشكيلي من منظور الشباب - الحلقة ٤٠ | 2025
10:30 | 2025-05-29
Play
الرسم التشكيلي من منظور الشباب - الحلقة ٤٠ | 2025
10:30 | 2025-05-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
Play
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
Play
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
Play
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
Play
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
من الأخير
Play
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
Play
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
Play
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات روائع 26-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-26
Play
طلبات روائع 26-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-26
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١ أيار الى ٦ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-29
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١ أيار الى ٦ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
29-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-29
Play
29-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-29
Live Talk
Play
Live Talk
الرسم التشكيلي من منظور الشباب - الحلقة ٤٠ | 2025
10:30 | 2025-05-29
Play
الرسم التشكيلي من منظور الشباب - الحلقة ٤٠ | 2025
10:30 | 2025-05-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
Play
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
Play
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
Play
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
Play
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
من الأخير
Play
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
Play
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
Play
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات روائع 26-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-26
Play
طلبات روائع 26-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-26
اخترنا لك
الكونغرس يتسلم خطة "إعادة هيكلة كبرى" للخارجية الأمريكية
13:01 | 2025-05-29
موقع أمريكي يكشف: قادة الخليج أبلغوا ترامب معارضتهم ضرب إيران
12:50 | 2025-05-29
جدل في أمريكا يخص معيار ترامب الذهبي للعلم
12:39 | 2025-05-29
نتنياهو يوافق على خطة ويتكوف لإيقاف الحرب ضد غزة
11:23 | 2025-05-29
حماس تعلق على صفقة ويتكوف الجديدة لوقف إطلاق النار "الدائم" في غزة
11:21 | 2025-05-29
قاض عربي شق طريقه الى العدل الدولية.. من هو حمود الحمود؟
09:38 | 2025-05-29

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.