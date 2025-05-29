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موقع أمريكي يكشف: قادة الخليج أبلغوا ترامب معارضتهم ضرب إيران
دوليات
2025-05-29 | 12:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
2,676 شوهد
أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات أن قادة
السعودية
وقطر والإمارات عارضوا جمعيا توجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية خلال جولة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
الشرق أوسطية، وشجعوه على التوصل إلى اتفاق نووي جديد.
وفقاً للمصادر، فقد شدّد القادة الخليجيون على ضرورة مواصلة الجهود للتوصّل إلى اتفاق نووي جديد مع
طهران
، باعتباره السبيل الأنسب لتفادي التصعيد الإقليمي.
وفي السياق، أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، يوم الأربعاء، أنه حذر
رئيس الوزراء
الاسرائيلي
بنيامين نتنياهو
من ضرب
إيران
، معتبرا أن الأمر لن يكون "ملائما" في غمرة المباحثات مع طهران حول برنامجها النووي.
وقال
ترامب
للصحفيين "أود أن أكون صادقا، نعم فعلت"، وذلك حين سئل عما إذا كان طلب من نتنياهو خلال مكالمة الأسبوع الماضي الإحجام عن القيام بعمل عسكري.
وأضاف: "قلت إنه لن يكون ملائما في الوقت الراهن"، واصفا المحادثات الدقيقة الجارية بأنها "جيدة جدا". وتابع "أبلغته أن هذا لن يكون مناسبا الآن لأننا قريبون جدا من الحل. أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة، وإذا تمكنا من إبرام صفقة، فسننقذ أرواحا كثيرة".
وأجرت إيران والولايات المتحدة جولة خامسة من المفاوضات في
روما
الجمعة، من دون الإعلان عن إحراز تقدم يُذكر، غير أنّهما أكدتا الاستعداد لإجراء محادثات جديدة، من دون أن يتم تحديد موعد لذلك. ويشكّل تخصيب اليورانيوم موضوع الخلاف الرئيسي.
وكان ترامب قد سحب
الولايات المتحدة
بشكل أحادي في عام 2018، خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وأعاد فرض عقوبات على طهران.
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