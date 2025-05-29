تعليق جديد لترامب يخص الاستثمارات مع دول الخليج

وذكّر ، بالاستثمارات والأموال التي عاد بها من زيارته إلى دول ، موضحا أن "ما يهم هو وقف الحرب في أوكرانيا وليس المال".

وأشار إلى أن "هذه ليست حرب ترامب"، قائلا: "أنا هنا فقط من أجل شيء واحد - لأرى ما إذا كان بإمكاني إنهاؤها، لإنقاذ 5000 حياة أسبوعيا".



وأضاف ترامب: "هذه ليست حربي، هذه حرب بايدن، وحرب ، هذه ليست حرب ترامب".



وقال ترامب: "المال أقل أهمية بكثير لأنني كسبت هذا المال.. ذهبت إلى وقطر والإمارات وعدنا بـ5.1 تريليون دولار، لذا فقد كسبت هذا المال في حوالي ساعتين".



كما ذكر ترامب: "فكروا في الأمر، 300 مليار دولار أنفقناها. بدون شيكات، بدون أرصدة، يرسلون النقود فقط.. يمكنكم أن تتخيلوا ما حدث لتلك الأموال، لم أر شيئا كهذا في حياتي".