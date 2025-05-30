مضامين رسالة الملك السعودي الى السيد الخامنئي

وبعث السعودي خالد برسالة صريحة للمسؤولين الإيرانيين في ، للقبول بعرض الرئيس الأميركي للتفاوض بجدية على اتفاق نووي لأنه يُمثّل السبيل لتجنّب خطر الحرب مع .ووفقاً لمصدرَين خليجَيين مقرّبَين من الدوائر الحكومية، ومسؤولَين إيرانيَّين، أوفد العاهل السعودي الملك ، ابنه الأمير خالد لتحذير المرشد الإيراني الأعلى السيد علي الخامنئي.وذكرت المصادر أنّ "الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس أركان القوات المسلّحة محمد باقري ووزير الخارجية عباس عراقجي حضروا الاجتماع المغلق الذي عقد يوم 17 نيسان في المجمع الرئاسي بطهران".ورغم أنّ وسائل الإعلام غطّت زيارة الأمير خالد لطهران، إلّا أنّ مضمون رسالة الملك السرية لم يُعلَن عنها من قبل.وأفادت المصادر الأربعة بأنّ "الأمير خالد، الذي كان سفير في خلال ولاية الأولى، حذّر المسؤولين الإيرانيين من أن صبر الرئيس الأميركي لا يدوم كثيراً خلال المفاوضات المطوّلة".وأعلن ترامب بشكل مفاجئ، قبل أكثر من أسبوع، عن إجراء محادثات مباشرة مع إيران بهدف كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.وأعلن ذلك في حضور الإسرائيلي ، الذي سافر إلى واشنطن أملا في الحصول على دعمها في شن هجمات على المواقع النووية الإيرانية.وقالت المصادر الأربعة إنّ "الأمير خالد أبلغ مجموعة من كبار المسؤولين الإيرانيين بأنّ فريق ترامب يريد التوصل بسرعة إلى اتفاق، وأن نافذة الدبلوماسية ستُغلَق سريعاً".وذكر المصدران الخليجيان أنّ "وزير الدفاع السعودي قال إنّه من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع بدلاً من مواجهة احتمال التعرض لهجوم إسرائيلي إذا انهارت المحادثات".إلى ذلك، أشار المصدران الخليجيان ودبلوماسي أجنبي رفيع المستوى مطلع على المناقشات، إلى أنّ "الأمير خالد أكد أن المنطقة، التي مزّقتها بالفعل الصراعات الأخيرة في غزة ولبنان، لا يمكنها تحمُّل تصعيد آخر للتوتر".وكانت زيارة الأمير خالد، الشقيق الأصغر لولي العهد ، هي الأولى لعضو كبير في الأسرة الحاكمة السعودية إلى إيران منذ أكثر من عقدَين.وذكرت المصادر الأربعة لـ"رويترز"، إنّ "بزشكيان رد أثناء الاجتماع بأنّ إيران تريد اتفاقاً لتخفيف الضغوط الاقتصادية من خلال رفع العقوبات الغربية".ومع ذلك، أضافت المصادر أنّ "المسؤولين الإيرانيين عبّروا عن قلقهم من نهج إدارة ترامب الذي لا يمكن التنبؤ به في المفاوضات، والذي تحوَّل من السماح بتخصيب محدود لليورانيوم إلى المطالبة بتفكيك برنامج التخصيب بشكل كامل".كما هدَّد ترامب أيضاً باستخدام القوة العسكرية إذا أخفقت الدبلوماسية في كبح الطموحات النووية الإيرانية.وقال أحد المصدرَين الإيرانيَّين إنّ "بزشكيان أكد حرص طهران على التوصل إلى اتفاق، لكنها في الوقت نفسه ليست مستعدة للتضحية ببرنامج التخصيب لمجرد أن ترامب يريد اتفاقاً".وخاضت المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران بالفعل خمس جولات لحل أزمة برنامج إيران النووي المستمرة منذ عقود، لكن لا تزال هناك عدة عقبات قائمة بما في ذلك قضية التخصيب الرئيسية.وذكرت "رويترز"، الأربعاء الماضي، نقلاً عن مصدرَين إيرانيَّين مطّلعَين على المحادثات، أنّ طهران قد توقف تخصيب اليورانيوم موقّتاً إذا أفرجت الولايات المتحدة عن أموالها المجمدة واعترفت بحقها في تخصيب اليورانيوم للاستخدام المدني بموجب "اتفاق سياسي" قد يؤدي إلى اتفاق نووي أوسع نطاقاً.من جهتها، قالت المتحدثة باسم كارولاين ليفيت، في بيان: "أوضح الرئيس ترامب الأمر: إبرام اتفاق، أو مواجهة عواقب وخيمة، ومن الواضح أن العالم كله يأخذه على محمل الجد، كما ينبغي أن يفعل".وذكر ترامب إنّه "حذّر نتنياهو من اتخاذ أي إجراءات يمكن أن تعطل المحادثات النووية مع إيران".وأضاف أنّ "الجانبَين قريبان جدّاً من الحل الآن".